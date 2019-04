vor 20 Min.

Außergewöhnliche Aufnahmen vom Leiden der Bienen

Der Mindelheimer Donat Waltenberger ist bekannt und vielfach preisgekrönt für seine Aufnahmen von Bienen, die er seit 80 Jahren beobachtet. Am Mittwoch präsentiert der „Bienenpapst“ einen Filmvortrag im Mindelheimer Forum. Ab 19.30 Uhr sind einmalige Aufnahmen zu sehen, in denen das Leiden der Bienen deutlich wird. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Der Mindelheimer Bienenpapst Donat Waltenberger zeigt am Mittwoch einmalige Aufnahmen aus der "Vorhölle" für Bienen. Sie erinnern an einen Horrorfilm.

Von Johann Stoll

Was ein naturbegeisterter Lehrer nicht alles bewirken kann: Donat Waltenberger war gerade neun Jahre alt, als ihn Otto Fürgut mit zu seinen Bienenstöcken bei Sontheim genommen hat. Die standen damals auf Stelzen, weil die Günz in unschöner Regelmäßigkeit über die Ufer trat und die Bienen sonst nasse Füße bekommen hätten. Bei dem kleinen Donat machte es damals Klick und sein Interesse für Bienen sollte ihn nie mehr loslassen.

Seit 80 Jahren beobachtet Donat Waltenberger Bienen und Ameisen. Heuer wird er 89 Jahre alt und ist immer noch unermüdlich dabei, einmalige Bilder aus der Welt der Insekten zu filmen. Seine 16-Millimeter-Kamera hat er längst gegen eine digitale Superkamera eingetauscht. Filmaufnahmen von Donat Waltenberger haben immer wieder dazu beigetragen, das Wissen über die Honigbiene zu erweitern.

Der Eintritt für den Bienen-Vortrag von Donat Waltenberger in Mindelheim ist frei, Spenden gehen an die Kartei der Not

Noch heute hält Waltenberger regelmäßig Vorträge über die faszinierende Welt der Bienen. Mal ist er in der Schweiz, mal in München zu hören, und meist sind die Säle voll. Am Mittwoch, 24. April, können ihn alle bei einem Lichtbilder- und Filmvortrag in Mindelheim erleben, und zwar von 19.30 Uhr an im großen Saal des Mindelheimer Forums. Veranstalter ist der Kreisverband Memmingen-Lindau der Imker. Der Eintritt ist frei. Donat Waltenberger bittet um Spenden für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, das Menschen hilft, die unverschuldet in Not geraten sind.

In Not befinden sich längst die Bienen. Waltenberger hat Bilder aus dem Innenleben von Bienenstöcken gefilmt, die an einen Horrorfilm erinnern. Die aus Ostasien eingeschleppte Varroa-Milbe ist ein augenloser Parasit, der im Grunde nur zwei Dinge im Schilde führt: fressen und fortpflanzen. Für die betroffenen Bienen ist das das reinste Martyrium. Bienen schlüpfen mit verstümmelten Flügeln und Körpern. Waltenberger hat sogar ihre Hilferufe aufgezeichnet.

Die Imker haben seit vielen Jahren schwer zu kämpfen, die Schädlinge aus den Bienenstöcken zu eliminieren. Mit Ameisensäure werden die Waben behandelt und später ausgeklopft. Nur so lässt sich die Zahl der Parasiten zumindest verringern. Ohne die Menschen, sagt Waltenberger, wären die Völker der Honigbienen hierzulande in zwei bis drei Jahren gänzlich verschwunden. Aber auch die Menschen brauchen die Bienen, weil sie die Blüten bestäuben. Waltenberger selbst weiß um die segensreiche Wirkung des Honigs. Jeden Tag genehmigt er sich ein Honigbrot.

Ein Detail störte Waltenberger am Artenschutz-Volksbegehren "Rettet die Bienen"

Dass die Bienen Hilfe benötigen, daran besteht für Waltenberger kein Zweifel. Das Bienen-Volksbegehren hat ihm in der Form aber weniger gefallen. Es war im Kern um den Erhalt der Artenvielfalt gegangen, nicht um die Honigbiene. Die war aber als sympathisches Symbol gewählt worden mit der Folge, dass so mancher Landwirt jetzt einen Groll auf die Imker hegt.

Das wiederum ärgert Bienenfreund Waltenberger. Denn wenn sich wirklich etwas verbessern soll, geht es nicht in Gegnerschaft zu den Landwirten.

