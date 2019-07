17:30 Uhr

Auto brennt auf der A 96 vollständig aus

Ein Auto ist am Freitagabend auf der A 96 zwischen Bad Wörishofen und Mindelheim in Flammen aufgegangen.

Erst drang Rauch aus dem Motorraum, dann brannte das Auto auf der A 96 zwischen Bad Wörishofen und Mindelheim lichterloh.

Ein Auto ist am Freitagabend auf der Autobahn A 96 zwischen Bad Wörishofen und Mindelheim in Flammen aufgegangen. Der Fahrer war in Fahrtrichtung Lindau unterwegs, als plötzlich Rauch aus dem Motorraum seines Wagens quoll. Als er auf dem Pannenstreifen anhielt und ausstieg, ging das Auto in Flammen auf und brannte vollständig aus. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt das Feuer verursacht hat. Während die Feuerwehr Türkheim den Brand löschte, war die Autobahn in Fahrtrichtung Lindau rund eine halbe Stunde für den Verkehr gesperrt. (baus)

