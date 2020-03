vor 38 Min.

Auto kommt von Straße ab und überschlägt sich

Der Wagen überfährt einen Radweg und schleudert zwischen Schlingen und Rieden in eine Böschung.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagnachmittag zwischen Schlingen bei Bad Wörishofen und Rieden ereignet. Nach Angaben der Polizei kam ein 25-Jähriger in einer Rechtskurve mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab. Das Auto überfuhr einen Fuß- und Radweg, auf dem in diesem Moment aber niemand unterwegs war. „Glücklicherweise“, wie die Polizei mittelt.

Der Wagen kam ins Schlingern und schleuderte nach rechts über die Straße, touchierte einen Baum und überschlug sich in einer Böschung. Das Auto kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall eine Kopfplatzwunden. Sein hochmotorisierter Wagen habe „nunmehr nur noch Schrottwert“, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden wird mit rund 10.000 Euro beziffert. (mz)

