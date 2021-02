17:00 Uhr

Auto landet in Fahrsilo: Zwei Verletzte bei Glätteunfall nahe Kirchheim

Bei einem Unfall auf spiegelglatter Straße erlitten zwei Männer Kopfverletzungen. Einer der Insassen wird bei dem Unfall schwer verletzt.

Bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2025 zwischen Kirchheim und Balzhausen sind am Donnerstagmorgen zwei Männer verletzt worden. Laut Polizei verlor der 62-jährige Autofahrer auf spiegelglatter Straße in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und landete in einem Fahrsilo. Der Fahrer wurde schwer, sein 33-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand laut Polizei Totalschaden. (mz)

Lesen Sie auch: Auto überschlägt sich: Unfälle auf glatten Straßen bei Bad Wörishofen





Themen folgen