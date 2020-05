vor 45 Min.

Auto landet nach Unfall auf Misthaufen

Autofahrer in Mindelheim hatte durch die weiche Landung Glück im Unglück

Glück im Unglück hatten Fahrer und Beifahrer eines Autos am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Mindelheim. Laut Polizei kam der Wagen aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte eine steile Böschung hinunter. Das Auto wurde in die Luft geschleudert, landete jedoch einige Meter weiter weich auf einem größeren Misthaufen. Der Fahrer wurde leicht verletzt, sein Beifahrer blieb unversehrt. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 1000 Euro. (mz)

Themen folgen