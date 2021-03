14:35 Uhr

Auto mit drei Insassen überschlägt sich mehrfach

In Altensteig ist ein 19-Jähriger mit seinem Wagen von der Straße abgekommen. Das Auto überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen.

Am Samstagabend ist ein 19-Jähriger auf der Kreisstraße 4 in Richtung Altensteig gefahren, als er in einer Rechtskurve mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn abkam. Wie die Polizei weiter berichtet, überschlug sich sein Wagen mehrfach und blieb anschließend in einem angrenzenden Feld auf dem Dach liegen.

Die drei Insassen konnten sich selbst aus dem Auto befreien

Neben dem 19-Jährigen befanden sich noch zwei weitere Personen in dem Auto. Alle drei konnten sich alleine befreien und einen Notruf absetzen. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Jugendliche auf der Rückbank wurde mittel- bis schwerverletzt, heißt es im Polizeibericht. Alle Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Altensteig war mit 15 Einsatzkräften am Unfallort vertreten.

