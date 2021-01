vor 18 Min.

Auto rollt in Stettener Auerbach, wird mitgerissen und unter Brücke eingeklemmt

Ein geparktes Auto ist am Freitagmorgen in Stetten in den Auerbach gerollt. Das Fahrzeug wurde rund 100 Meter weiter gegen eine Brücke getrieben und klemmt dort fest.

Von Melanie Lippl

Eine außergewöhnliche Rettungsaktion läuft derzeit bei Stetten im Unterallgäu. Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein auf einem Firmenparkplatz abgestelltes Auto in den Auerbach gerollt. Insassen befanden sich glücklicherweise nicht darin.

Das Auto wurde von dem Bach in Stetten mitgerissen

Der Bach, der aufgrund der Schneeschmelze und des Regens höher ist als sonst, hat das Auto offenbar mitgerissen. 100 Meter weiter blieb es unter einer Brücke stecken. Die Bergungsarbeiten laufen.

Wir halten Sie hier auf dem Laufenden.

