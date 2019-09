vor 41 Min.

Auto überschlägt sich: Fahrerin verletzt

Verkehrsunfall auf der Ramminger Umgehungsstraße. Fahranfängerin kommt von der Straße ab.

Auf der Ramminger Umgehungsstraße hat sich bei einem Unfall am Sonntagabend ein Auto überschlagen. Nach Angaben der Polizei war eine 18-jährige Fahranfängerin aus noch unbekannten Gründen mit ihrem Auto von der Straße abgekommen. Das Auto überschlug sich in der angrenzenden Wiese. Die Fahrerin des Wagens zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto erlitt einen Totalschaden, den die Polizei mit etwa 2000 Euro beziffert. (mz)

