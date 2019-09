vor 27 Min.

Auto überschlägt sich nach Zusammenstoß

In Kirchheim hat sich am Donnerstag ein Auto überschlagen: Ein 70-Jähriger hatte einem 50-Jährigen die Vorfahrt genommen.

Bei einem Unfall in Kirchheim wurde ein 50-Jähriger verletzt.

Bei einem Unfall in Kirchheim ist am Donnerstag ein 50 Jahre alter Autofahrer verletzt worden. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei hat an einer Kreuzung ein 70-jähriger Autofahrer die Vorfahrt missachtet und stieß mit dem von rechts kommenden Wagen des 50-Jährigen zusammen. Dessen Auto geriet durch den Aufprall ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Höhe des entstandenen Schadens gibt die Polizei mit rund 10.000 Euro an. (ulf)

Themen Folgen