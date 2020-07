13:45 Uhr

Autobahn nach Unfall bei Erkheim drei Stunden gesperrt

Plus Aus Unachtsamkeit hat ein junger Autofahrer am Samstag einen Unfall verursacht, der zu großen Behinderungen geführt hat.

Von Ulf Lippmann

Mit sehr hoher Geschwindigkeit war ein 26 Jahre alter Autofahrer am Samstag auf dem linken Fahrstreifen in einer langgezogenen Linkskurve der A96 unterwegs. Laut Polizei erkannte er aus Unachtsamkeit einen vorausfahrenden Wagen zu spät und versuchte noch, diesem auszuweichen. Daraufhin verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und schleuderte rund 450 Meter über die Fahrbahn.

Der Wagen prallte mehrmals gegen die Schutzplanken der A96

Dabei prallte er abwechselnd zweimal die Mittelschutzplanke und zweimal die rechte Schutzplanke. Der junge Mann erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Die Autobahn war nach dem Unfall in Fahrtrichtung Lindau für rund drei Stunden gesperrt.

Helfer der Feuerwehren mussten eine Ölspur beseitigen

Das Fahrzeug musste geborgen und die entstandene Ölspur beseitigt werden. Hierzu waren nach Mitteilung der Polizei die Feuerwehren aus Erkheim, Schlegelsberg und Mindelheim im Einsatz.

Themen folgen