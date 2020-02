12:26 Uhr

Autofahrer (82) wird aus der Kurve getragen

Das hätte schlimmer ausgehen können: In einer Rechtskurve kam der Unfallverursacher auf die Gegenfahrbahn.

Glück im Unglück hatten sowohl der 82-jährige Unfallverursacher wie auch eine 33-jährige Autofahrerin aus Bad Wörishofen, die beide unverletzt den Zusammenstoß ihrer Autos am Donnerstagmittag in der Augsburger Straße in Türkheim überstanden haben. Laut Polizei war der 82-jährige Rentner ortsauswärts unterwegs und kam in der Rechtskurve kurz vor der Ortsausfahrt zu weit auf die Gegenfahrbahn. Die 33-Jährige konnte nicht mehr ausweichen. Der Sachschaden an beiden Autos wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

