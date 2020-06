vor 48 Min.

Autofahrer flüchtet mit fast 200 km/h vor der Polizei

Weil er sich nicht kontrollieren lassen wollte, hat ein Autofahrer bei Türkheim kräftig aufs Gas gedrückt - und das aus gutem Grund.

Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle ist ein Gastarbeiter am Samstag mit fast 200 Stundenkilometern über die Landstraße gerast. An einer Tankstelle in Türkheim hielt er dann jedoch ordnungsgemäß an. Der Grund für die Flucht des Mannes war laut Polizei schnell geklärt: Er war sturzbetrunken und befand sich – so der Polizeibericht – „jenseits der absoluten Fahruntüchtigkeit“. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (mz)

