Autofahrer zu betrunken, um Zigaretten zu kaufen

In Bad Wörishofen war ein 60-Jähriger zu betrunken, um Zigaretten zu kaufen. Das Problem: Er fuhr mit dem Auto zur Tankstelle.

Mit dem Auto zur Tankstelle, um mal eben Zigaretten kaufen: Ein 60-Jähriger scheiterte in Bad Wörishofen an diesem Vorhaben, weil er zu betrunken war. Die Fahrt mit dem Auto zur Tankstelle hatte er jedoch noch geschafft. Deshalb liegt sein Führerschein jetzt bei der Polizei. Die Verkäuferin an der Tankstelle hatte die Beamten alarmiert, weil der Mann so betrunken war, dass er nicht mehr in der Lage war, den Zigarettenkauf zum Abschluss zu bringen. Die Polizisten stellten bei dem Mann mit einem Schnelltest mehr als ein Promille Alkohol fest. Den 60-Jährigen erwartet nach diesem Vorfall am vergangenen Donnerstag eine Strafanzeige. Er musste zur Blutentnahme, sein Führerschein wurde sichergestellt. (mz)

