vor 35 Min.

Autofahrerin stößt mit Motorradfahrer zusammen

Der 45-Jährige wird bei dem Sturz bei Rammingen schwer verletzt und mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Ein schwerer Unfall, an dem ein Auto, ein Bus und ein Motorrad beteiligt waren, hat sich am Freitagabend gegen 18.15 Uhr zwischen Bad Wörishofen und Rammingen ereignet. Dabei wurde ein 45-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 26000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, wollte ein Linienbus auf der Kreisstraße MN 23 von Süden kommend nach rechts in Richtung Türkheim Bahnhof abbiegen. Als er hierzu verlangsamte, wurde er von einem nachfolgenden Motorrad überholt. Eine 44-jährige Autofahrerin, die aus der Straße, in die der Bus einbiegen wollte, auf die vorfahrtsberechtigte Staatsstraße einbog, hatte dies offenbar nicht bemerkt und stieß mit dem überholenden Motorradfahrer zusammen.

Dieser wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Kempten gebracht. Die Autofahrerin wurde laut Polizei leicht verletzt, benötigte jedoch keine ärztliche Hilfe. Wegen des Unfalls war die Staatsstraße rund eineinhalb Stunden gesperrt. (mz)

