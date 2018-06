vor 19 Min.

Autohaus in Mindelheim: Zum Fußballspiel geschlossen

Ob die Fans am Mittwoch auch so jubeln werden? In Mindelheim werden zumindest viele Fans das Spiel anschauen - obwohl es um 16 Uhr stattfindet. (Symbolfoto)

Wer das Spiel heute um 16 Uhr anschauen kann und wer in Mindelheim trotzdem arbeiten muss

Von Leonie Küthmann

Deutschland gegen Südkorea, 16 Uhr im ZDF. Eine Info, die Beunruhigung auslöst. Nicht etwa wegen der durchwachsenen Leistung der deutschen Nationalmannschaft, sondern, weil Menschen mit üblichen Arbeitszeiten um 16 Uhr noch im Büro sind. So manch eingefleischter Fußballfan wird sich also genau überlegt haben, wie er den Mittwochnachmittag verbringt.

Das Autohaus Mayer in Mindelheim ist eine Ausnahme

Am besten gleich freinehmen? Nicht nötig, wenn man beim Autohaus Mayer in Mindelheim arbeitet. Dort ist nämlich heute ab 15 Uhr geschlossen: „Liebe Kunden, sicher haben Sie Verständnis, dass wir am Mittwoch unsere Nationalmannschaft unterstützen müssen und haben uns dazu entschlossen, ab 15 Uhr zu schließen.“ So steht es auf der Facebook-Seite des Autohauses. „Ich habe mit dem Kollegen gesprochen“, erzählt Verkaufsleiter Marc Mayer. Einstimmiges Ergebnis: „Mach mer zu!“ Damit dann keine Kunden vor der Tür stehen, hätten sie entsprechende Maßnahmen ergriffen: „Wir haben den Facebook-Post auch ausgedruckt und an die Tür gehängt und die Öffnungszeiten für morgen auf Google geändert“, erklärt Marc Mayer. „Es gibt ja auch Kunden, die keine Fußballfans sind.“

Viele Mindelheimer schauen während der Arbeit oder der Schule kurz ins Spiel rein

Die Mitarbeiter des Autohauses Mayer feuern die DFB-Elf also zuhause oder beim Public Viewing an. Davon können die Schüler der Q11 am Maristenkolleg nur träumen – sie müssen am Mittwochnachmittag im Klassenzimmer sitzen: „Früher heimgehen können die Elftklässler leider nicht“, erklärt die stellvertretende Schulleiterin Brigitte Luther. Ganz uninformiert werden die Schüler aber wahrscheinlich nicht in ihre Unterlagen schauen: „Es gibt ja mittlerweile in jedem Raum Internet, insofern könnten die Schüler auf irgendeine Weise sicher das Spiel verfolgen“, sagt Brigitte Luther. Ob die Schüler das dürfen, entscheide jeder Lehrer individuell.

Auch die Mitarbeiter der Tourist-Information halten bis zum Ende durch. Bis 17 Uhr ist geöffnet: „Und da ist auch jemand da“, betont Renate Manlig. Ab und an in das Spiel reinhören werde sie aber mit Sicherheit, denn: „Ich glaube nicht, dass in der Zeit viele Leute kommen.“

Im Landratsamt gilt die Devise: „Schnell sein!“. Aufgrund der Kernzeit-Regelung arbeiten die Mitarbeiter dort bis 16 Uhr: „Wer also unbedingt das Spiel sehen will, muss dann fluchtartig das Büro verlassen“, sagt Eva Büchele von der Pressestelle und lacht. Ansonsten herrsche aber ganz normaler Amtsbetrieb.

Der findet beim Autohaus Mayer dann ab Donnerstag wieder statt – nachdem alle Mitarbeiter die deutsche Nationalmannschaft unterstützt haben. Dass das zum Erfolg führt, da ist Marc Mayer sich sicher und tippt: „3:1 für Deutschland!“

Darf man im Büro Fußball schauen? Was Arbeitnehmer dürfen und was nicht, lesen Sie heute im "Sport

