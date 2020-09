vor 12 Min.

Autorin Tina Schlegel spricht über ihren neuen Krimi

Plus In ihrem neuen Krimi greift die Mindelheimer Autorin Tina Schlegel ein aktuelles Thema auf. Wir sprachen mit ihr über Soziale Medien, und die Organisation rechter Gruppen.

Von Melanie Lippl

Die Mindelheimer Autorin Tina Schlegel hat gerade ihren neuen Roman "Still schweigt der See" veröffentlicht, in dem sie ein aktuelles Thema aufgreift. MZ-Redakteurin Melanie Lippl hat mit ihr über Soziale Medien und die Organisation rechter Gruppen gesprochen - und auch darüber, warum sie manchmal eine Pause braucht.

„Still schweigt der See“ lautet der Titel Ihres neuen Buchs um Kommissar Paul Sito. Wovon handelt es?

Schlegel: Es geht vordergründig um eine Geiselnahme an der Universität Konstanz. Schnell stellt sich aber heraus, dass es um mehr geht, dass es eine politische Dimension hat: Die Ermittler müssen gleichzeitig die große Klimaschutzdemo in Konstanz sichern und sich um die Geiselnahme kümmern.

Wie sind Sie auf die – ja doch leicht verzwickte – Handlung gekommen?

Schlegel: Ich wollte etwas machen über die Hetze im Netz, die sich weiter ausbreitet und der immer schwieriger zu begegnen ist. Sie hat sich im letzten Jahr vor allem an der Klimaschutzbewegung abgearbeitet. Insofern war dieses Spannungsfeld, die Kontroversen, die entstehen, von vornherein schon ein Fixpunkt.

Die Reaktionen auf die Klimaschutz-Demos haben die Mindelheimer Autorin Tina Schlegel oft sprachlos gemacht

Wieso haben Sie zum ersten Mal ein relativ aktuelles Ereignis wie die Klimaschutz-Demos eingearbeitet?

Schlegel: Das war mir schon ein Bedürfnis. Das letzte Jahr war in den Medien ein derart polarisierendes. Gerade, wie dieses Thema behandelt wurde, war so polarisierend, dass ich mich da unbedingt damit auseinandersetzen wollte. Ich war oft so sprachlos! Man muss ja nicht immer einer Meinung sein, aber was da entstanden ist, diese Energie, die sich potenziert im Netz und die Gegenbewegungen: Ich war da ziemlich mitgenommen. Das ist keine leichte Kost. Jetzt könnte man das natürlich auf Corona erweitern, wobei die Rechten dieses Mal nicht die Gegenposition beziehen, sondern auf den Zug mitaufspringen und die Bewegung instrumentalisieren. Die Dynamik im Netz ist ähnlich und ebenfalls erschreckend.

Wie sind Sie darauf gekommen, die Kommunikation über Soziale Medien in das Buch einfließen zu lassen?

Schlegel: Mich erschreckt sehr, was sich da im Internet anbahnt: Diese rechte Hetze, diese ganzen Hassreden und wie wenig man dagegen machen kann. Mich hat das bei den Recherchen teilweise umgehauen. Man ist relativ machtlos und kann dieser guten Organisation, die die jetzt schon haben, ganz schwer begegnen. Sie wissen, wann sie wie und wo auftreten. Man hat das Gefühl, man steht einer großen Masse gegenüber, obwohl es nur eine Minderheit ist. Auch jetzt bei der Corona-Demo in Berlin ist es eine Minderheit gewesen, aber die tritt so gewaltig auf und so laut, dass es einem Angst machen kann. Und ich kannte das ja schon von den Gegnern der Klimaaktivisten, wo auch keine Sachargumentation mehr stattfindet, wo es nur um Kontra geht und sehr schnell um viel Gewalt. Das Thema wird uns noch relativ lang begleiten, weil es ganz schwer wird, da richtige Gegenmaßnahmen zu finden.

Wie stehen Sie persönlich zu Sozialen Medien?

Schlegel: Ich nutze sie, aber sehe viele Schattenseiten, weil die Menschen sich da unglaublich viel herausnehmen, der Anstand verloren geht und ein richtiger Meinungsaustausch gar nicht mehr stattfindet. Ich nutze Facebook, um für meine Bücher zu werben, und auch privat. Zeitweise mache ich eine Pause, weil es mir zu viel wird. Ganz drauf verzichten möchte ich nicht, aber es gibt viel Handlungsbedarf, um dem besser zu begegnen. Bei Instagram komme ich mit meinem Namen nicht mehr rein, weil mein Account dreimal gehackt und dann blockiert worden ist. Twitter habe ich noch nicht versucht, weil ich niemand bin, der gern etwas in wenigen Worten sagt. Die Jugend nützt Tiktok, da kenne ich mich gar nicht aus. Es ist verzichtbar. Die Hälfte der Zeit finde ich es okay, die andere Hälfte anstrengend. Und es gibt ein großes Gefahrenpotenzial.

Tina Schlegel würde sich eine strengere Überwachung von Facebook und Co wünschen

Haben Sie eine Lösung, um diesen Gefahren zu begegnen?

Schlegel: Eine strengere Überwachung und stärkere Reglementierung fände ich schon gut. Ich weiß, Facebook versucht das, aber kommt mit den Leuten nicht hinterher, die das kontrollieren. Allein die Tagesthemen haben ein paar tausend Kommentare nach einer Sendung, die man aufarbeiten muss. Man braucht einfach mehr Personal, um sich durch die Seiten zu wühlen und Menschen, die darauf kompetent reagieren. Es ist schwierig. Einschränken geht nicht, aber man sollte überdenken, was Meinungsfreiheit ist und was nicht, was man bestrafen kann und wie. Das wird das große Thema der nächsten Zeit sein. Auch jetzt bei Youtube, das gerade genutzt wird als Medium für vermeintliche Nachrichten oder vermeintliche Wissenschaftsberichte. Dabei kann jeder schnell ein schönes Video drehen, etwa darüber, wo Corona herkommt.

Handelt es sich bei den Facebook-Kommentaren im Buch eigentlich um echte Kommentare?

Schlegel: Sie sind angelehnt an die Realität, ich habe vieles davon gelesen und die Kommentare im Buch sind sehr nah dran an der Wirklichkeit. Ich habe mich immer wieder mal auf entsprechenden Seiten herumgetrieben, habe versucht, zu kommentieren und mich einzumischen. Wenn ich da was schreibe, habe ich ruckzuck 20 Gegenkommentare und bin in Sekundenschnelle blockiert.

Wie haben Sie noch Einblicke in diese Welt für Ihr Buch bekommen?

Schlegel: Ich habe mit Kollegen gesprochen, wie viel negative Kommentare in Sozialen Medien wirklich kommen. Es geht darum, wie schnell sich eine Stimmung im Netz ausbreiten kann, wenn sie gut organisiert ist. Und was das mit den Leuten macht, wenn man tageweise damit beschäftigt ist, diese Kommentare zu lesen. Ich habe recherchiert über die Arbeit der Sondereinsatzkommandos, wie sie bei Geiselnahmen vorgehen, habe mich über narzisstische Persönlichkeitsstörungen informiert und mir verschiedene Lebensläufe angesehen mit der Frage: Wie kommt es, dass man die rechte Politik für sich entdeckt und da aufsteigen will?

Und wie kommt’s?

Schlegel: Es gibt viele Ursachen, man kann es nicht so einfach runterbrechen, dass persönliche Frustration immer den Nährboden liefert für die Mitläufer. Das spielt mit rein, aber nicht nur. Neben der hohen Frustration ist es auch dieser Größenwahn, der meine Figuren im Buch ausmacht, das Gestalten-wollen und Lenken-wollen in nur eine Richtung. Mein Buch war, wie meistens, sehr viel länger und dann geht es ins Lektorat und es beginnt die Kürzarbeit. Im ersten Moment sind die Bücher und Figuren immer überladen. Der Lektor wirft einfach noch mal einen ganz neuen Blick drauf und hilft zu entschlacken.

Die Mindelheimerin will mit ihren Krimis zum Nachdenken anregen

Gibt es weitere aktuelle Themen, die Sie demnächst angehen wollen?

Schlegel: Ja, hätte ich Corona geahnt, hätte ich das als Spielwiese genommen. (lacht) Ich habe letzte Woche mit meinem Verlag über das Buch der anderen Krimi-Reihe mit Kommissarin Cora Merlin gesprochen. Da ging es auch um die Frage: Was machen wir mit der Corona-Krise? Wird die Teil unseres Alltags und zieht somit auch in den Krimi ein? Das wird wahrscheinlich nicht passieren, da es zu unsicher ist, was noch passiert. Mich interessieren nach wie vor rechtsphilosophische und umweltpolitische Themen. Meine Krimis sollen mehr als nur spannende Unterhaltung sein, sie sollen zum Nachdenken anregen. Einen gesellschaftlichen Bezug im Krimi finde ich wichtig und gut. Nicht zu viel – ich will ja niemanden missionieren! –, aber ich will schon auch eine Haltung vermitteln.

Inwieweit ist Ihre persönliche Meinung dieses Mal eingeflossen?

Schlegel: Auch da habe ich gekürzt! (lacht) Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass meine Hauptfiguren auf meiner Seite sind und ich auf deren. Dass ich ihnen viel von mir mitgebe. Das war bei dem Thema leicht, das ist bei anderen vielleicht schwieriger – aber: Es ist immer etwas von mir dabei!

Tina Schlegel, geboren in Homburg/Saar, wuchs im Unterallgäu mit vielen Tieren auf. Schon als Schülerin am Mindelheimer Maristenkolleg schrieb sie Erzählungen und Theaterstücke und studierte dann unter anderem Literaturwissenschaft in Konstanz. Ihre Krimireihen spielen beide am Bodensee. Schlegel arbeitet als freie Kulturjournalistin, Autorin, Lektorin und Dozentin für kreatives Schreiben.

