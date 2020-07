vor 21 Min.

Autos krachen in der Ortseinfahrt von Türkheim ineinander

Schwerer Unfall in der Ortseinfahrt von Türkheim: Noch sind die Einsatzkräfte vor Ort, die Polizei kann derzeit keine Angaben über Verletzte oder Unfallursache machen.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmittag in der Wörishofer Straße in Türkheim ereignet. Nach ersten Erkenntnissen und Aussagen von Augenzeugen sind drei Autos in den Unfall verwickelt. Die Polizei Bad Wörishofen konnte aktuell gegenüber unserer Zeitung noch keine genauen Angaben zum Unfallhergang machen, die Rettungs- und Einsatzkräfte sind aktuell noch vor Ort. Unklar ist auch, ob und wie viele Personen verletzt wurden.

