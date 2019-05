09:00 Uhr

Axt-Anschlag auf eine Linde erschüttert Warmisried

Mit einer scharfen Axt haben unbekannte Täter diese Linde in Warmisried schwer beschädigt.

Vor zwei Jahren hat ein Unbekannter die Warmisrieder Linde am Gemeindehaus mit einem Messer beschädigt. Nun wurde der Baum mit einer Axt malträtiert.

Von Sabine Adelwarth

Einen wirklich schlechten Scherz haben sich unbekannte Täter in Warmisried erlaubt. In der Freinacht haben sie die Linde am Gemeindehaus mit einer scharfen Axt schwer beschädigt. Bereits vor zwei Jahren hat ein Unbekannter den Baum mit einem Messer malträtiert und schon damals wurde er sofort versorgt und hat die Beschädigung gut überstanden.

Doch nun hat der 25-jährige Baum mehr abbekommen, sodass die Prognose unsicher ist. Horst Abröll vom Bauhof der Stadt Mindelheim hat sofort eine Rettungsmaßnahme gestartet und die Linde fachmännisch mit Lehm und einem Juteband verarztet. „Letztes Mal waren es nur Schnittwunden, aber diesmal kann man fast von einer Amputation sprechen“, sagt er. Er gibt dem Baum eine fünfzigprozentige Überlebenschance.

Die Warmisrieder sind fassungslos, die Bürgermeisterin möchte eine Kamera anbringen

„Wir alle hier im Ort sind fassungslos über diese Tat“, sagt Bürgermeisterin Marlene Preißinger, die sofort Anzeige bei der Polizei erstattet hat und eine Kamera installieren möchte. Warmisried ist bekannt für seine schönen Lindenbäume. Um die 40 Stück stehen im Ort verteilt und es gibt sogar ein Buch von Ortschronist Josef Lederle, der sich mit zahlreichen Fotos und Erläuterungen den Schmuckstücken gewidmet hat.

Im Ort hoffen nun alle, dass der Baum die Beschädigung überstehen wird. „Er muss immer nass gehalten werden und man sollte ihn baldmöglichst zurückschneiden, damit er seine Kraft nicht in die Endtriebe verliert“, so Abröll. Die Kinder des Kindergartens Warmisried jedenfalls haben schon gehandelt und den Baum mit einigen Gießkannen Wasser versorgt.

Themen Folgen