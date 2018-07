vor 35 Min.

BMW E30-Fans aus halb Europa kommen nach Türkheim

Deutschlands größte Schau findet am kommenden Samstag, 28. Juli, statt

Von Marcus Barnstorf

Vanessa Schwartz hat Benzin im Blut. In ihrer Freizeit fährt sie gerne im Unterallgäu und den benachbarten Regionen umher, um sich mit anderen Hobbymechanikern zu treffen. Doch die Memmingerin ist nicht mit irgendeinem Auto unterwegs. Als Mitglied des Türkheimer BMW Clubs E30 Legende Bavaria kommt für sie nur ein Fahrzeug der zweiten 3er-Reihe in Frage.

Als Schwartz vor 22 Jahren auf die Welt kam, wurden die E30 schon gar nicht mehr produziert. In den Werken in München und Regensburg rollten von 1982 bis 1994 nach Herstellerangaben 2,34 Millionen Pkw dieser Reihe vom Band.

Und dennoch verwendet sie jede freie Minute im und an ihrem E30. Momentan jedoch hat sie mit den Vorbereitungen für das E30 Legendentreffen am Samstag, 28. Juli, in Türkheim alle Hände voll zu tun. „Es ist eines der größten Treffen dieser Art in Europa“, erklärt ihr Freund, Dennis Hofer. Der 29-jährige Germaringer ist Vorsitzender des BMW Club E30 Legende Bavaria. Trotzdem sind Vanessa Schwartz, sein Zwillingsbruder Cem Hofer, Sebastian Beierweck und er bereits „alte Hasen“. Zum siebten Mal veranstalten sie das Legendentreffen, an dem bis zu 250 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, Italien, Rumänien und der Schweiz am Landhaus Rosenbräu, unweit der A96-Ausfahrt Bad Wörishofen, erwartet werden. „Damit alles klappt, arbeiten wir bereits seit gut einem halben Jahr an der diesjährigen Neuauflage“, sagt Beierweck, der eher zufällig zu diesem Hobby kam: „Ein Nachbar sammelte E30er. Außerdem bin ich mit diesen Autos aufgewachsen und sie faszinieren mich bis heute“, so der 30 Jahre alte Schwabmünchner.

Irgendwann stieß er auf Gleichgesinnte in der Region. Anfang des Jahres schlossen sich 13 Freunde der klassischen Doppelniere zusammen und gründeten den Verein, der vom BMW Club offiziell unterstützt wird. „So ist das jährlich stattfindende Legendentreffen auch für die Zukunft gesichert“, meint Vorsitzender Dennis Hofer. Neben einem Teileflohmarkt findet gegen 14.30 Uhr eine Ausfahrt von über 50 E30ern nach Mickhausen statt. Die Strecke verläuft über Ettringen, Schwabegg und Münster über den Mickhauser Berg, Birkach und Leuthau zurück nach Türkheim.

Am Ende des Tages kürt eine fachkundige Jury die weiteste Anreise sowie verschiedene Fahrzeugbewertungen. „Auf die Pokalvergabe freue ich mich schon, auch wenn dann das Legendtreffen schon bald wieder zu Ende ist“, sagt Vanessa Schwartz, um wenige Augenblicke später in ihrem E30er loszubrausen.

