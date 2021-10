Steinmetze wettern gegen Bestattungswald

Plus Das Haus Fugger möchte in Babenhausen und Markt Wald naturnahe Bestattungen ermöglichen. Beide Gemeinden sind offen für das Vorhaben, doch nun gibt es Gegenwind.

Nahe Babenhausen und Markt Wald will das Haus Fugger künftig wie berichtet zwei Bestattungswälder anbieten. Während die beiden Gemeinden dafür bereits grünes Licht gegeben haben, stößt das Vorhaben in Babenhausen nun aber auf Widerstand.