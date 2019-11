vor 57 Min.

Baby und Mädchen (6) verletzt

Autofahrerin hatte Vorfahrt missachtet

Vier Personen wurden bei einem Unfall am Donnerstagabend auf der Verbindungsstraße zwischen Türkheim und Wiedergeltingen leicht verletzt, darunter ein vier Monate altes Baby und ein sechs Jahre altes Mädchen.

Eine Autofahrerin (33) hatte laut Polizei beim Abbiegen auf die Kreisstraße von Türkheim kommend in Richtung Wiedergeltingen die Vorfahrt missachtet und war in das Auto einer 31-jährigen Mutter gekracht, in deren Auto ihre beiden Kinder saßen.

Auch die beiden Autofahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Autos waren total demoliert und mussten abgeschleppt werden, den Schaden schätzt die Polizei auf rund 4000 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die 33-jährige Unfallverursacherin wegen Vorfahrtsmissachtung und fahrlässiger Körperverletzung. (mz)

