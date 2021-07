Bad Grönenbacher Wahrzeichen hat einen neuen Besitzer

Plus Der Kaufvertrag wurde vor Kurzem unterzeichnet. Ein Investor und die Firma Jako aus Rot haben im Hohen Schloss von Bad Grönenbach Großes vor

Das Hohe Schloss Bad Grönenbach hat den Besitzer gewechselt: Den Kaufvertrag haben die Marktgemeinde und die Hohes Schloss Bad Grönenbach GmbH unterzeichnet. Hinter dieser Neugründung stehen der Pforzheimer Unternehmer Wolfgang Scheidtweiler und die Jako Baudenkmalpflege GmbH aus Rot an der Rot. Letztere wird für die Sanierung verantwortlich sein.