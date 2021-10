Bad Wörishofen

vor 49 Min.

100 Jahre FC Bad Wörishofen: Feier in der Nachspielzeit

Plus Die Corona-Lockdowns machten dem FC Bad Wörishofen zunächst einen Strich durch die Jubiläumspläne. Doch nun holt der Verein das Versäumte nach – und kann sich vor Lob kaum retten.

Von Reinhard Stegen

Als der Fußball in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von England kommend seinen Einzug in die Welt des Sports nahm, musste er zunächst hohe Hürden sowohl in der Sportwelt, als auch über Grenzen hinweg überwinden. Auch im damaligen Wörishofen wurden die ersten Kicker durchaus kritisch gesehen, obwohl ihre Anfänge unter dem Dach des Turnvereines erfolgten. Das war im Jahre 1920 und daran erinnerte die Jubiläumsfeier des Fußballclubs im neuen Pfarrheim von St. Justina anlässlich des 100-jährigen Bestehens, das eigentlich im letzten Jahr begangen werden sollte. Dieses Jubiläum wollte sich der Verein von Corona nicht nehmen lassen und beging es nun unter Einhaltung der Regeln durchaus festlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen