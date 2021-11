201 Jahre doppeltes Geburtstagsglück

Plus Barbara Nitsche feierte ihren 100., ihr Lebensgefährte Lorenz Simnacher seinen 101. Geburtstag.

Dass Bad Wörishofen nicht gerade arm an hochbetagten Menschen ist, dürfte allgemein bekannt sein. Doch dieses Jubiläum hat es wohl auch hier noch nicht gegeben: Im Gasthof Adler feierten Barbara Nitsche ihren 100. und ihr Lebensgefährte Lorenz Simnacher sogar seinen 101. Geburtstag, und dies beide in geistiger und körperlicher Frische.