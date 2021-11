2G-Regel: Hotelgäste müssen Storno-Kosten zahlen

Plus Wer die 2G-Regel nicht erfüllen kann, muss die Folgen selbst tragen. Was für die Branche wie eine Entlastung klingt, könnte langfristig negative Folgen haben, fürchtet der Kreissprecher der Hoteliers aus Bad Wörishofen.

Wer als Gast ein Hotel storniert, weil er weder gegen Corona geimpft noch genesen ist, muss die Gebühren dafür zahlen. Das habe er von der bayerischen Staatsregierung erfahren, sagt Armin Hollweck, Oberallgäuer Kreisvorsitzender des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes. Die Argumentation der Politik: Jeder konnte sich impfen lassen. Wer erst sieben Tage vor der Anreise oder später absagt, muss in der Regel 80 bis 100 Prozent der Übernachtungskosten zahlen. Was für seine Branche zunächst gut klingt, stößt bei den Hoteliers aber nicht auf Begeisterung, wie Hotelier Hubertus Holzbock aus Bad Wörishofen deutlich macht.