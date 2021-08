Bad Wörishofen

Allgäuer Literaturfestival geht neue Wege

Plus Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: 17 bekannte Autorinnen und Autoren stellen ihre Bücher vor, unter anderem in Bad Wörishofen und Mindelheim.

Statt eines literarischen Sommers gibt es jetzt einen literarischen Herbst. Die Corona-Pandemie hat das Allgäuer Literaturfestival zu einer Planänderung gezwungen, und so finden die 17 Lesungen mit ganz unterschiedlichen Autorinnen und Autoren an vielen Orten in der Region auch zeitlich weit verstreut zwischen 15. August und 20. November statt, auch in Bad Wörishofen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

