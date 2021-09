An diesem Wochenende finden in Bad Wörishofen viele Veranstaltungen statt

Das Konzert von Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter ist der Höhepunkt. Doch am Samstag und Sonntag ist in Bad Wörishofen eine ganze Menge mehr geboten.

Langsam kehrt auch in der Kneippstadt wieder Normalität ein. Deutliche Anzeichen dafür liefert der Veranstaltungskalender. Beliebte Events finden wieder statt. So an diesem Wochenende das traditionelle Entenrennen des Rotary-Clubs und der in der gesamten Region bekannte Kunsthandwerkermarkt. Zudem lädt anlässlich des 200. Geburtstages des Wasserdoktors der örtliche Kunstverein zu einer Ausstellung mit dem Titel: „So sollt ihr Leben“ ein.

Das Entenrennen beginnt am Sonntag um 15 Uhr

„An die Enten, fertig los“, heißt es am Sonntag wieder am Wörthbach beim Guggerhaus. Dort werden um 15 Uhr etwa 3000 kleine gelbe und nummerierte Plastik-Quietschentchen mittels Schaufelbagger zu Wasser gelassen. Bei dem spannenden Wettschwimmen geht es weniger um ein großes Spektakel als um den guten Zweck. Wie schon in den Vorjahren kommt der Reinerlös des Entenrennens heimischen Vereinen zur Förderung ihrer Jugendarbeit sowie den Flutopfern in Sinzig an der Ahr zugute. Mit 220 wertvollen Sachpreisen werden die Paten der schnellsten gelben Flitzer belohnt.

„An die Enten, fertig los“, heißt es am Wörthbach beim Guggerhaus. Dort werden um 15 Uhr etwa 3000 nummerierte Quietscheentchen zu Wasser gelassen. Foto: AZ-Archiv

Da heißt es für sie Daumendrücken und hoffen, dass ihre Wasservögel am Ziel sind und beim Kurhaus aus einem Trichter im Wörthbach gefischt werden.

Ein Kunsthandwerkermarkt findet in Bad Wörishofen ebenfalls statt

Parallel zum Entenrennen der Rotarier findet am Samstag und Sonntag auch wieder ein Kunsthandwerkermarkt statt.

Von 11 bis 18 Uhr werden Kneippstraße und ein kurzes Stück der Hauptstraße zur Ausstellungsfläche. Dort präsentieren zahlreiche Kunsthandwerker, was sie mit ihrer Hände Arbeit alles geschaffen haben. Kreative Werke aus Materialien wie Stein, Holz, Glas, Keramik, Textilien, Leder sowie Schmuck aus Gold und Silber werben um die Kaufgunst der Besucher. Wegen des 51. Kunsthandwerkermarktes ist ab Samstag von 10 Uhr bis Sonntag, 19 Uhr, ein kleines Teilstück der Hauptstraße für den Verkehr gesperrt. Nicht zugänglich sind am Sonntag auch die öffentlichen Toiletten im Kurhaus. Am Denkmalplatz steht deshalb ein Toilettenwagen.

Natürlich liegt es nahe, dass auch der Kunstverein Bad Wörishofen sich zum 200-jährigen Geburtstag Pfarrer Kneipps etwas Besonderes einfallen lässt, es sollte aber auch etwas Eigenständiges sein. Anerkannt, imponierend und markant sind Kneipps ordnungstherapeutische Zitate, die aktueller denn je in die Zeit passen.

Kneipp-Zitate wurden von Künstlern umgesetzt

Unter dem Titel „So sollt ihr leben“ haben wir Künstlerinnen und Künstler eingeladen, Kneippsche Zitate inhaltlich in Bilder, Fotos und Skulpturen umzusetzen.

Das Ergebnis ist in jeder Hinsicht überzeugend: 37 Künstlerinnen und Künstler haben mit ihren 60 eingereichten Exponaten die gedanklichen Bögen weit gespannt und beweisen, dass Pfarrer Kneipp gut in die heutige Zeit passen würde.

„So sollt ihr leben“ ist vom 10. bis 26. September 2021 in den „Kunstwerken“ Bad Wörishofen (Kemptener Straße 3) zu sehen. Die Öffnungszeiten sind freitags von 14 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr.