Bad Wörishofen

18:00 Uhr

Auch die Wörishofer Bahn hat Grund zum Feiern

Plus Seit 125 Jahren fahren zwischen Türkheim und Wörishofen Züge. Warum der Start ziemlich holperig war.

Von Helmut Bader

Es ist gar nicht mehr so leicht, bei allen Jubiläen, die in Bad Wörishofen heuer begangen werden können, den Überblick zu behalten. Doch nicht vergessen werden sollte auf alle Fälle dieses: In diesem Monat jährt es sich zum 125. Mal, dass ein Zug auf der Bahnlinie zwischen Türkheim Bahnhof und dem aufstrebenden Kurort verkehrte. Man schrieb das Jahr 1896, als es so weit war, doch ohne Schwierigkeiten sollte das Unternehmen nicht vonstatten gehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

