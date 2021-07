Bad Wörishofen

13:55 Uhr

Auf die Plätze, fertig, Kneipp: In Bad Wörishofen startet die Kneippiade

Die Kneippiade tourt normalerweise durch Europa. Das Foto entstand in Thun in der Schweiz. Zum 200. Kneipp-Geburtstag kehr die Kneippiade aber nach Bad Wörishofen zurück.

Plus Die Kneippiade kehrt zum Jubiläum nach Bad Wörishofen zurück. Was die Besucher in dieser Woche erwartet.

Bad Wörishofen ist startklar: Für alle Kneippbegeisterten und diejenigen, die es werden wollen, beginnt am Freitag, 23. Juli, die Kneippiade. Anlässlich des 200. Geburtstages von Pfarrer Sebastian Kneipp finden die dreitägigen Aktionstage heuer in seiner Wirkungsstätte Bad Wörishofen statt.

