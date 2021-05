Bad Wörishofen

Autofahrer in Bad Wörishofen außer Rand und Band

Am Ende mussten Polizisten einen heute 35-Jährigen fesseln, um ihn zu bremsen. Was an diesem Abend im Dezember 2019 bei Bad Wörishofen geschah, war nun Gegenstand einer Gerichtsverhandlung.

Plus Ausnahmesituation in Bad Wörishofen. Selbst eine erfahrene Richterin räumt ein, dass sie zum ersten Mal mit einer solchen Häufung an Gesetzesverstößen in so kurzer Zeit zu tun hat.

Von Wilhelm Unfried

Selbst Richterin Kathrin Kempl ließ durchblicken, dass sie eine derartige Häufung von Gesetzesverstößen in so kurzer Zeit noch nicht erlebt hatte. Passiert ist das Ganze an der Umgehungsstraße von Bad Wörishofen, in der Nähe von Schlingen. Für den 35-Jährigen, der deshalb nun vor Gericht stand, hat dieser denkwürdige Abend im Dezember 2019 erhebliche Folgen.

