Bad Wörishofen

16.11.2021

Bad Wörishofen erhöht erneut die Zweitwohnungssteuer

Wer in Bad Wörishofen einen Zweitwohnsitz unterhält, etwa zu Ferienaufenthalten, muss dafür künftig mehr Steuern bezahlen.

Plus Wer in Bad Wörishofen eine Zweitwohnung unterhält, muss seit Januar deutlich mehr bezahlen. Nun steigt die Steuer erneut. Das hat enorme Auswirkungen auf die Zahl der Wohnsitze.

Von Markus Heinrich

Wer in Bad Wörishofen einen Zweitwohnsitz unterhält, muss künftig tiefer in die Tasche greifen. Der Stadtrat hat die Zweitwohnungssteuer erhöht. Es ist die zweite Erhöhung binnen kurzer Zeit. Erst im Januar dieses Jahres wurden Zweitwohnungen in Bad Wörishofen merklich teurer.

