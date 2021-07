Bad Wörishofen

Bad Wörishofen schafft neue Bauplätze mit mehr Freiheiten

So soll das neue Baugebiet einmal aussehen. Die Kreise markieren jene Bereiche, in denen auch Kettenhäuser möglich sein sollen. Es ist nicht die einzige Besonderheit, mit der das neue Areal aufwartet.

Plus Bad Wörishofen hat keine Flächen für jene, die sich den Traum vom Eigenheim erfüllen wollen. Das ändert sich jetzt. Das neue Baugebiet weist einige Besonderheiten auf. Für einen Bauern könnte es allerdings zum Problem werden.

Von Markus Heinrich

Gerade erst wurde bekannt, dass ein Eigenheim im Unterallgäu in Bad Wörishofen und Mindelheim am teuersten ist, teurer noch als in Memmingen. Doch viele Menschen wollen sich das leisten, die Warteliste für Bauplätze in Bad Wörishofen ist lang. Zuletzt hatte die größte Stadt des Unterallgäus keine Flächen mehr im Angebot. Das ändert sich nun. Der Stadtrat hat am Mittwochabend ein größeres Baugebiet auf den Weg gebracht. Für einen angrenzenden Bauernhof könnte das aber schwerwiegende Folgen haben.

