Bad Wörishofen trauert um eine beliebte Autorin

Plus Die Bad Wörishofer Autorin Claire Köndgen ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Im Türkheimer Kreis-Seniorenwohnheim St. Martin ist Claire Köndgen im Alter von 87 Jahren gestorben. Mit ihr verlieren Mindelheimer Zeitung, Unterallgäu Rundschau und Bad Wörishofer Gäste-Zeitung eine langjährige engagierte freiberufliche Mitarbeiterin. Auch als Autorin und Publizistin hat sie in Bad Wörishofen gewirkt. Gemeinsam mit dem früheren Stadtpfarrer Monsignore Otto Baumgärtner veröffentlichte sie die Bücher „Kur der Seele“ und „Vergesst mir die Seele nicht“, in denen sich beide vorrangig mit der Ordnungstherapie von Sebastian Kneipp befassten.