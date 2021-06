Bad Wörishofens Bahnhof wird barrierefrei: Bund und Bahn investieren 1,1 Millionen Euro

Lange wurde darum gerungen, nun wird Bad Wörishofens Bahnhof endlich barrierefrei. Gebaut wird nicht nur ein 140 Meter langer Bahnsteig. Es geht auch um eine moderne Ausstattung für den Bahnhof der Kurstadt.

Bad Wörishofens Bahnhof wird barrierefrei. Bund und und Bahn investieren 1,1 Millionen Euro in den Ausbau des Bahnhofs der Kurstadt im Unterallgäu. Der Allgäuer Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke ( CSU) teilt mit, dass der Ausbau bis 2024 abgeschlossen sein soll. Dabei geht es auch um mehr Komfort für Reisende und eine bessere Ausstattung des Bahnsteigs. Der Bahnhof selbst ist in Privatbesitz und längst modernisiert.

Stracke beruft sich in seinen Aussagen auf ein Gespräch mit dem Konzernbevollmächtigten der Bahn für Bayern, Klaus-Dieter Josel.

"Gerade in einem Kurort wie Bad Wörishofen spielt die Barrierefreiheit eine ausschlaggebende Rolle", betont Stracke. "Zugreisende mit Gepäck, Kinderwägen und Menschen mit Handicap haben es bisher nicht leicht am Bahnhof der Kneippstadt. Zu niedrige Bahnsteige erschweren das Ein- und Aussteigen. Die Reise mit der Bahn zur Kneippkur ist bisher beschwerlich und wenig attraktiv", führt der Abgeordnete aus. Er habe sich deshalb "seit Jahren" für einen barrierefreien Ausbau eingesetzt. Diesen Versuch hatten auch andere politisch Verantwortliche unternommen. "Die Bahn hatte diesen Vorstößen in den vergangenen Jahren wiederholt eine Absage erteilt", berichtet Stracke.

"Ich freue mich sehr, dass es nun endlich grünes Licht für den barrierefreien Ausbau gibt und dass die Inbetriebnahme schon 2024 erfolgen soll. Dies ist ein starkes Signal für Bad Wörishofen", findet Stracke.

Was genau am Bahnhof Bad Wörishofen neu gebaut wird

Am Bahnhof Bad Wörishofen soll der Außenbahnsteig mit einer Länge von 140 Metern neu errichtet werden. Er wird dann 55 Zentimeter über der Gleishöhe liegen und so einen barrierefreien Zugang zu den Zügen ermöglichen. Investiert wird hier ferner in moderne Bahnsteigausstattung mit zwei Wetterschutzhäusern, einer neuen Beleuchtung, einem eigenen Wegeleitsystem sowie einem Blindenleitsystem. Ebenfalls werden hier optische und akustische Informationssysteme für Reisende installiert.

"Wir investieren heuer für die Bahninfrastruktur im Freistaat mehr als 2,35 Milliarden Euro und der barrierefreie Ausbau des Bahnhofs Bad Wörishofen ist dabei ein wichtiger Baustein", wird Klaus-Dieter Josel in der Erklärung zitiert. "Bayern braucht eine starke Schiene, um für die Herausforderungen der Zukunft gewappnet zu sein. Und darum sind wir dankbar für den finanziellen Rückenwind von Freistaat und Bund, der auch in diesen Zeiten Investitionen ermöglicht."

Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel dankte Stracke für dessen Einsatz. Er freue sich auf die Verwirklichung dieser wichtigen Infrastrukturverbesserung. "Unser Ziel ist es, am Bahnhof eine attraktive Mobilitätszentrale zu haben, mit Bahn, Busbahnhof, Fahrradstellplätzen und Parkhaus. In zentrumsnaher Lage spielt da ein komfortabler Bahnzugang eine entscheidende Rolle", so Welzel.

