Bad Wörishofens letzter Meister der Kneipp-Sandale

Plus Einst verstanden sich in Bad Wörishofen mehr als ein Dutzend Schuhmacher darauf, die von Kneipp empfohlenen Sandalen zu fertigen. Sie haben weltbekannte Trägerinnen und Träger.

Gesundheit kommt aus Wörishofen, das lernt man hier schon als Kind. Mal kommt sie auf leisen Sohlen, mitunter auch auf ausgelatschten Schuhen. Gießkanne und Kneipp-Sandalen symbolisieren weltweit Lehre und Vermächtnis des Wasserdoktors. Im Jahr seines 200. Geburtstages erleben die Kneipp-Sandalen eine Renaissance. Nicht nur in der Kurstadt.