Bad Wörishofens neue Kita glänzt mit viel Platz und viel Kneipp

Plus Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ in Bad Wörishofen offiziell eröffnet – und vom Kneipp-Bund zertifiziert. Der Komplex mit Kindergarten, Krippe und Hort hat rund sieben Millionen Euro gekostet.

Anette Bader, die Leiterin der städtischen Kindertagesstätte in Bad Wörishofen, hat exakt nachgerechnet. Von den ersten Erdbewegungen im September 2019 bis zum Einzug in die „Villa Kunterbunt“ Anfang Mai diesen Jahres vergingen 608 Kalendertagen. Von dem Ergebnis konnten sich Interessierte nun beim Tag der offenen Tür ein Bild machen.