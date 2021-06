Bad Wörishofen

09:05 Uhr

Bad Wörishofens treueste Gäste

Plus Vier Wochen Kneippkur in Bad Wörishofen sind für das Ehepaar Schmidt ein jährliches Muss – seit Jahrzehnten. Wie Bad Wörishofen zur zweiten Heimat der beiden wurde.

Von Maria Schmid

Mund-zu-Mund-Propaganda ist die wohl älteste und beste Werbung der Welt. Und dazu auch noch kostenlos. Wer von einer Sache so überzeugt ist, spricht eben sehr gerne darüber. So geht es Harald Schmidt und seiner Frau Helga aus Düsseldorf. Sie sind seit mehr als 40 Jahren begeisterte Kneippianer. Für sie ist die jährliche, vierwöchige Kneippkur im Sommer im Hotel Tanneck in Bad Wörishofen ein Muss und ein Garant dafür, dass sie sich auch mit inzwischen 90 und 84 Jahren so richtig wohlfühlen.

Themen folgen