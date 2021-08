Bäume vor dem Kreuzer-Areal in Bad Wörishofen gefällt

Plus Normalerweise dürfen Bäume nur zwischen Oktober und Februar entfernt werden. Dass es vor dem Kreuzer-Areal nun trotzdem ging, hat seinen Grund in einem Bauvorhaben.

Mit schwerem Gerät wurden am Dienstag einige Bäume an der Fidel-Kreuzer-Straße entfernt. Die Fällungen erfolgten mit Ausnahmegenehmigung von Stadt und Landratsamt.