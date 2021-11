Beats aus der Tonne an Bad Wörishofens Mittelschule

Plus „Double Drums“ zeigen an Bad Wörishofens Mittelschule, dass guter Sound nicht nur mit Instrumenten entstehen kann.

Ein beeindruckendes Gastspiel bot das Percussion-Duo „Double Drums“ in Bad Wörishofens Mittelschule. Die Schülerinnen und Schüler erlebten, dass sie im Alltag mit Musikinstrumenten umgeben sind, ohne es immer gleich zu merken.