Bei der Kneippiade tauchen Fans ein in die Lehre Sebastian Kneipps

Plus Kneippfans aus ganz Europa kommen zur Kneippiade nach Bad Wörishofen. Bei der Eröffnung greift der Chefarzt der Bamberger Klinik für Naturheilkunde einen Vorschlag Kneipps für das Medizinstudium auf.

„Die Naturheilkunde ist die Medizin des 21. Jahrhunderts, der Schlüssel zum Glück und im aktuellen Gesundheitssystem völlig unterrepräsentiert“, kritisierte Professor Jost Langhorst in seinem Festvortrag bei der Eröffnung der Kneippiade im Kursaal. Vor etwa 180 Fans des Wasserdoktors aus zahlreichen europäischen Ländern machte sich der Chefarzt der Bamberger Klinik für integrative Medizin und Naturheilkunde mit Nachdruck für eine Integration der Naturheilkunde in die Humanmedizin stark – und zwar mit einer konkreten Forderung.