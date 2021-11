Beute im Wert von 20.000 Euro: Einbruch in Bad Wörishofen

Unbekannte dringen in ein Einfamilienhaus in Bad Wörishofen ein, das sie zuvor offenbar gezielt ausgekundschaftet haben.

Bei einem Einbruch in Bad Wörishofen ist ein hoher Beuteschaden entstanden. Nach Angaben der Polizei drangen Unbekannte am vergangenen Freitag in ein Einfamilienhaus in der Zeppelinstraße in Bad Wörishofens Gewerbegebiet ein. Über die Terrassentür gelangten sie ins Gebäude und suchten dort nach Geld und Wertgegenständen.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch in Bad Wörishofen

„Es ist davon auszugehen, dass die Täter das Gebäude vorher beobachteten, da eine gezielte Vorgehensweise erkennbar war“, teilt die Polizei mit. Derzeit werde der Beuteschaden auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei Bad Wörishofen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz, m.he)

