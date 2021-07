Bad Wörishofen

30.06.2021

Bewaffneter Raser von Bad Wörishofen muss ins Gefängnis

Plus Ein Unterallgäuer lieferte sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd durch Bad Wörishofen. In der Folge wurden auch Drogen und eine Waffe bei dem 27-Jährigen gefunden. In Kontakt mit Drogen kam er bereits mit Zwölf.

Von Dominik Schätzle

Der Prozess vor dem Schöffengericht in Memmingen hatte für den 27-jährigen Angeklagten ein schweres, aber vertrautes Ende: schuldig – in allen Anklagepunkten. Der Unterallgäuer wurde zu drei Jahren Haft verurteilt, die noch zu seiner aktuell abzusitzenden Gefängnisstrafe hinzukommen. Nach einer filmreifen und gefährlichen Verfolgungsjagd in Bad Wörishofen wurde er im April des vergangenen Jahres festgenommen. Dass er nicht ohne Grund versuchte der Polizei zu entkommen, stellte sich später heraus. Vor Gericht offenbarte er Details einer schwierigen Kindheit – und warum er es nicht schaffte, von seinem kriminellen Werdegang abzurücken.

