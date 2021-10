Bad Wörishofen

vor 47 Min.

Brass Band A7 und Wörishofens Stadtkapelle spielen fürs Kinderhospiz

Plus Mit einem Doppelkonzert in Bad Wörishofens Kursaal sorgen zwei Musikkapellen für ein besonderes Erlebnis - und Spendensumme, mir der niemand gerechnet hatte.

Von Maria Schmid

Es sind die Schatten des Todes, die nach den jungen Leben im Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach greifen. Und doch ist es „Ein Haus voller Leben“. Hier werden Familien mit einem unheilbar und lebensverkürzend erkrankten Kind während der gesamten Krankheits-, Sterbe- und Trauerphase begleitet. Um diese liebevolle Zuwendung finanzieren zu können, benötigt das Kinderhospiz auch Spenden. Rainer Wörz, der Dirigent der Stadtkapelle Bad Wörishofen, initiierte ein großartiges Doppelkonzert im Kursaal mit der Brass Band A7 und ihrem Bandleader Thomas Wolf, in der er selbst an der Tuba ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen