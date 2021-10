Bürgerversammlung: Bad Wörishofens Bürger müssen sich gedulden

Plus Bürgerversammlungen sind einflussreich. Heuer gibt es aber keine mehr.

Normalerweise haben einmal im Jahr die Bürger das Wort, wenn es um die Geschicke der Stadt geht. Die Bürgerversammlung – richtig genutzt – ist ein durchaus einflussreiches Instrument in der Demokratie. In Bad Wörishofen gibt es heuer keine Bürgerversammlungen, wie nun klar ist. Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) nannte die Vorschriften zum Corona-Infektionsschutz als Grund.