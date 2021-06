Bundesärztekammer stellt die Weichen auf Klimaschutz und Gesundheit

Plus Bundesvorstand diskutiert in Bad Wörishofen auch über ethische Fragen wie das Thema „Ärztlich assistierter Suizid“.

Der Vorstand der Bundesärztekammer (BÄK) trifft sich von Donnerstag, 24. Juni, bis zum 26. Juni in Bad Wörishofen. Traditionell bestimmt dabei der vergangene Deutsche Ärztetag die Themen der Tagung, werden doch die an den Vorstand überwiesenen Anträge diskutiert. Der Präsident der Bayerischen Landesärztekammer, Dr. Gerald Quitterer, erläutert, dass es um eine Reihe von berufspolitischen Themen gehen wird. Es geht aber auch um weitaus tiefere Fragestellungen, etwa jene nach dem ärztlich assistierten Suizid.