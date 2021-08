Bad Wörishofen

11:05 Uhr

Bundestagswahl: Bad Wörishofen rechnet mit Briefwahl-Rekord

Plus Kommt diesmal jede zweite Stimme per Brief? Mit digitalen Angeboten will man einen Ansturm im Rathaus auf die in Kürze verfügbaren Briefwahl-Unterlagen verhindern, erstmals auch mit Hilfe von QR-Codes.

Von Markus Heinrich

Im Bürgerbüro Bad Wörishofen stapeln sich seit Freitag die Kisten mit Stimmzetteln für die Bundestagswahl. In der Briefwahl-Hochburg Bad Wörishofen rechnet man mit einer nie dagewesenen Zahl an Briefwählerinnen und -wählern. Um einen Ansturm im Rathaus in Pandemiezeiten zu verhindern, geht die Verwaltung in die Offensive.

