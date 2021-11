Corona: 3000 zusätzliche Impftermine im Impfzentrum Bad Wörishofen

Mit zwei Sonderimpftagen im Impfzentrum Bad Wörishofen soll die hohe Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen bedient werden. Anmeldungen sind bereits möglich.

Der Andrang im Impfzentrum Bad Wörishofen hält an. Auch mobile Termine sind schnell überlaufen, wie das Beispiel Mindelheim gerade zeigte. Um der großen Nachfrage besser gerecht zu werden, bietet das Impfzentrum Bad Wörishofen nun 3000 zusätzliche Impftermine an zwei Sonderimpftagen an.

Mit den Sonderimpftagen will man auch die Impfzahlen im Unterallgäu erhöhen, teilte das Landratsamt am Dienstag mit. Die Impfquote im Unterallgäu liegt weiterhin deutlich hinter dem Landesschnitt und weit hinter dem Bundesschnitt. Zum Stichtag 28. November waren im Unterallgäu 116.126 Menschen oder 61 Prozent vollständig geimpft. Das ist nur geringfügig weniger als beim bundesweiten Schlusslicht Sachsen. Bayern liegt bei 66,8 Prozent Vollgeimpfter, Spitzenreiter Bremen bringt es auf 80,2 Prozent. Dafür hat das Unterallgäu eine der höchsten Inzidenzen in Bayern. Am Dienstag lag der Wert laut Robert-Koch-Institut bei 929,1. Die beiden Sonderimpftage finden an den Sonntagen 5. und 19. Dezember im Impfzentrum Bad Wörishofen statt. An den beiden Sonntagen kann man sich jeweils von 9 bis 17 Uhr impfen lassen. Pro Sonderimpftag gibt es 1500 Impfungen. Dazu ist eine Terminvereinbarung im Bayerischen Impfportal im Internet unter impfzentren.bayern zwingend erforderlich. Für den 5. Dezember ist die Anmeldung laut Landratsamt bereits möglich.

Reguläre Termine im Impfzentrum Bad Wörishofen sind bereits bis zum Jahresende ausgebucht

„Wir haben das zusätzliche Angebot geschaffen, da unsere regulären Termine im Impfzentrum bis Ende Dezember ausgebucht sind und viele Impfwillige bislang nicht zum Zug kamen“, teilt Landrat Alex Eder. „Auch wenn es aktuell wieder eher nach einer Verknappung von Impfstoff aussieht, wollen wir keinen Vorrat zurückhalten, da er uns im Kühlschrank nichts bringt“, lässt Eder wissen. „So eine Sondermöglichkeit ist zwar ein Kraftakt für alle Beteiligten, aber ideal, um den Impfstoff schnellstmöglich an die Menschen zu bringen, die sich baldmöglichst impfen oder auffrischen lassen wollen.“ Regulär ist das Bad Wörishofer Impfzentrum montags bis samstags von 16 bis 20 Uhr geöffnet.

An den Sonderimpftagen sind Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfungen möglich. Die Unterallgäuer Koordinierungsärztin Dr. Carola Winkler appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, sich mit einer Impfung vor Covid-19 zu schützen oder den Impfschutz auffrischen zu lassen.

Die Auffrischungsimpfung wird frühestens fünf Monate nach der Zweitimpfung gespritzt. Eine Ausnahme gibt es für Menschen, die mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft worden sind. Hier kann die sogenannte Booster-Impfung bereits vier Wochen später verabreicht werden.

Lesen Sie dazu auch

Zum Impfen mitgebracht werden sollten der Personalausweis und, falls vorhanden, Impfpass und medizinische Unterlagen wie zum Beispiel Herzpass, Allergieausweis, Diabetikerausweis oder Medikamentenplan.

Viele weitere Informationen im Internet unter www.unterallgaeu.de/corona. (mz)