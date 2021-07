Corona: Ärzte plädieren für Kneipp gegen Long Covid

Plus Bayerns Ärztechef lobt nach einer Vorstandssitzung der Bundesärztekammer in Bad Wörishofen die Wirkprinzipen der Kneipp-Therapie.

Mit Kneipp gegen Corona-Folgen: Auch die Ärztekammer hält dies für machbar. Integrative Medizin könne dazu beitragen, auch das sogenannte Long-Covid-Syndrom günstig zu beeinflussen, findet Dr. Gerald Quitterer. Er ist der Präsident der Landesärztekammer in Bayern. „Ein Zusammenspiel der fünf Kneippschen Prinzipien kann sowohl als präventive, wie auch als heilende Behandlung genutzt werden“, teilt Quitterer nach der Vorstandssitzung der Bundesärztekammer in Bad Wörishofen mit.