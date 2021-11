Corona-Beschlüsse „treffen Kurorte ins Mark“

Plus Der Bäderverband fordert weitere Staatshilfen. Die neuen Regeln „bedeuten vielerorts einen Lockdown für Thermen, Hotels und Gaststätten“, kritisiert Verbandschef Peter Berek.

Der Bayerische Heilbäder-Verband (BHV) sieht die Notwendigkeit von weiteren Corona-Maßnahmen. Gleichzeitig würden die Heilbäder und Kurorte „erneut extrem hart getroffen“, kritisierte der Verband am Montag.