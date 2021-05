Bad Wörishofen

Corona-Impftermin: Einladung ignorieren gilt nicht mehr

Wer im Impfzentrum gegen Corona geimpft werden will, muss nach der Registrierung auf eine Einladung warten. In dieser steht allerdings bislang ein Satz mit Folgen.

Plus Bayerns Gesundheitsministerium handelt, nachdem in Bad Wörishofen ein Problem in Sachen Impfeinladungen offensichtlich wurde.

Von Markus Heinrich

Warum lassen die Unterallgäuer zwei Drittel der Einladungen ins Impfzentrum Bad Wörishofen sausen? Bei der Suche nach der Antwort spielt ein überraschender Satz in der behördlichen Einladung womöglich eine entscheidende Rolle. Nachdem unsere Redaktion über den Missstand berichtet hatte, kündigt die bayerische Corona-Taskforce eine Verbesserung an.

